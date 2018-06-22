Индия вооружается, Киев вводит санкции в отношении России: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 22 июня, 2018, 14:00 — ИА Регнум.
- Дипломатическая нота: Украина рассмотрит просьбу МИД России;
- Индия вооружается: Нью-Дели закупает у США противолодочные вертолеты;
- Открытое требование: Зеехофер предупредил о последствиях его отставки;
- Итоги разговора: Киев ввёл санкции в отношении Москвы;
- Первые приказы и первые герои: день, когда началась Великая Отечественная война.
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