Тюмень, 22 июня, 2018, 13:51 — ИА Регнум. Пассажиры самолёта ATR 72−500, стойка шасси которого загорелась утром 22 июня в Тюмени, отправлены в Ханты-Мансийск другим рейсом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в уральском управлении СКР на транспорте.

Павел Латышов ИА Красная Весна Самолёт ATR-72

Напомним, ЧП случилось во время взлёта. На борту находились 20 пассажиров плюс четыре члена экипажа. Пострадавших нет. Людей быстро эвакуировали. А пожарные потушили возгорание.

Сейчас следователи запросили документы в компании «ЮТэйр». Пока предполагают, что стойка загорелась при движении по взлётной полосе.