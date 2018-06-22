Самара, 22 июня, 2018, 13:59 — ИА Регнум. В Самаре следователи возбудили уголовное дело в отношении 69-летней местной жительницы, подозреваемой в покушении на убийство пятилетнего ребенка, сообщает 22 июня пресс-служба регионального следственного управления СКР.

Теодор Жерико. Сумасшедшая старуха. 1823

По версии следствия, вечером 21 июня женщина, находясь в сильном алкогольном опьянении у себя дома, нанесла ребенку множественные удары по голове. Когда девочка выбежала на балкон и стала звать на помощь, подозреваемая перекинула ее через перила.

«Упав на землю с третьего этажа дома, ребёнок получил множественные телесные повреждения», — говорится в сообщении.

Очевидцы происшествия незамедлительно вызвали скорую помощь, сейчас врачи борются за жизнь девочки. В настоящее время подозреваемая задержана, решается вопрос о заключении ее под стражу.

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