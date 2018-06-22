Лос-Анджелес, США, 22 июня, 2018, 13:49 — ИА Регнум. Джонни Депп заявил журналистам, что он хотел бы снять ремейк «Титаника» в собственной ванной. Большое интервью с актёром опубликовал 21 июня журнал Rolling Stone.

Цитата из к/ф «Из ада». реж Альберт Хьюз, Аллен Хьюз. 2001. США В ванной

Журналисты общались с Деппом на протяжении трёх дней. Трудно сказать, серьёзно ли говорил Депп или шутил, потому как его ванная комната намного больше, чем у большинства людей. Издание Movie Web предполагает, что актёр говорил серьёзно и приводит одну цитату, выражающую основную идею его высказываний.

«Это было бы здорово, но Голливуд больше никогда не рискует», — сказал Депп.

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Напомним, ранее стало известно, что Джонни Депп подал иск в суд против своего бывшего менеджера Джоэла Мандела и его брата Роберта. Он обвинил их в халатности, мошенничестве и нарушении фидуциарных обязанностей.