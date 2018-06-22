Волгоград, 22 июня, 2018, 13:48 — ИА Регнум. Общероссийский народный фронт планирует направить в Минприроды обращение с просьбой потратить деньги, выделенные на оздоровление Нижней Волги, в том числе и на модернизацию очистных сооружений. Об это говориться в пресс-релизе, поступившем в ИА REGNUM 22 июня.

eutrophication&hypoxia Очистные сооружения

По данным активистов ОНФ, основной причиной загрязнения Волги является сброс неочищенных сточных вод. Что в свою очередь — следствие высокого износа очистных сооружений.

«Основная причина кроется, прежде всего, в физическом и технологическом износе очистных сооружений промышленных и муниципальных предприятий. Именно на эту задачу, в первую очередь, и должны быть направлены средства. Мы направим свои предложения по оздоровлению Волжского бассейна в Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации и попросим профильное министерство потратить предусмотренные финансовые средства именно на модернизацию очистных сооружений», — сказал депутат Госдумы Николай Будуев.

При этом, по словам представителя ОНФ, на Волжский бассейн приходится более трети всех промышленных стоков страны. Здесь сосредоточено 45% промышленного и 50% сельского производства. Все это не может не влиять на экологическую обстановку. Получается, что 56 из 100 самых грязных городов России находятся на Волге.

В пресс-службе также отметили, что на оздоровление Нижней Волги до 2025 года планируется потрать 30 млрд рублей.

Напомним, что в 2017 году в Волгограде прошло совещание по оздоровлению Волги. Тогда глава правительства Дмитрий Медведев заявил, что на реабилитацию реки будет выделено 257 млрд рублей.

Справка ИА REGNUM : к региону Нижнее Поволжье относятся Саратовская, Волгоградская области, а также республика Калмыкия и Астраханская область.