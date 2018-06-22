Индия, 22 июня, 2018, 13:48 — ИА Регнум. Более 18 тыс. долларов в индийских рупиях были испорчены крысой, пробравшейся в электронный аппарат на востоке Индии, сообщает британский телеканал Sky News.

Крыса

По данным полиции, инцидент произошел в городе Тинсукия. Грызун пробрался в банкомат через небольшое отверстие. Сам банкомат сломался еще 20 мая, но техническая служба прибыла для его починки только 11 июня.

Когда специалисты открыли аппарат, они обнаружили дохлую крысу и 1,3 млн рупий, разгрызенных животным. В государственном банке страны заявили о том, что начата проверка.