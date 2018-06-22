Симферополь, 22 июня, 2018, 13:47 — ИА Регнум. Из-за сильной жары и недостаточного количества осадков ещё в двух районах Крыма — в Джанкойском и Красноперекопском — ввели режим чрезвычайной ситуации. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства РК.

Архип Куинджи. Крым. 1900-1905

«Администрациям данных районов необходимо выполнить ряд мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации в соответствии с решениями, принимаемыми Советом министров Крыма», — подчеркнули в пресс-службе минсельхоза РК.

Как сообщало ИА REGNUM, с июня из-за засухи в четырёх районах полуострова была объявлена чрезвычайная ситуация природного характера. В Минсельхозе РК с тревогой отмечали, что помимо жары, невосполнимый удар по аграрному сектору полуострова может нанести рост цен на горюче-смазочные материалы.

По прогнозам специалистов института сельского хозяйства Крыма, в подобных условиях можно рассчитывать на урожай в пределах 750−800 тысяч тонн зерновых, не более.