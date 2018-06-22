Вашингтон, 22 июня, 2018, 13:46 — ИА Регнум. Плюсом повышения пенсионного возраста в России станет увеличение числа трудоспособных граждан на 12 млн к 2036 году, убеждены аналитики американского рейтингового агентства Moody's.

Старик за работой

В докладе агентства отмечается, что позитивный эффект будет достигнут в бюджетной сфере, поскольку в долгосрочной перспективе правительству не потребуется брать на себя повышенных обязательств по пенсионному обеспечению населения.

Конкретный механизм улучшения положения жителей России при достижении ими пенсионного возраста в Moody's не сообщили.

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