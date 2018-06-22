Улан-Батор, 22 июня, 2018, 13:35 — ИА Регнум. Церемония закладки фундамента и начала строительства первого в Монголии нефтеперерабатывающего завода состоялась сегодня, 22 июня, в сомоне Алтанширээ аймака Дорноговь, передает корреспондент ИА REGNUM.

Строительство нефтеперерабатывающего завода

В церемонии приняли участие премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хүрэлсух, члены парламента Монголии, министр дорожно-транспортного развития Жадамбын Бат-Эрдэнэ, министр горнорудной промышленности Долгорсурэнгийн Сумьяабазар, министр иностранных дел Дамдины Цогтбаатар, министр внутренних дел Индии Ражна Сингх и другие официальные лица.

Отметим, что подготовка к строительству НПЗ в Монголии началась в октябре 2017 года. За этот срок индийскими компаниями было разработано технико-экономическое обоснование. Завод будет построен за счет льготного кредита на сумму 1 миллиард долларов, который предоставило правительство Индии.

«Для наших двух стран, которые более 60 лет находятся в дипломатических отношениях, данный проект является началом новой истории. Я уверен, что реализация этого проекта даст нам возможность продвинуться в развитии дружественных отношений и укрепит стратегическое партнерство», — заявил министр внутренних дел Индии Ражнат Сингх.

Премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух в своем выступлении назвал сегодняшнее событие историческим.

«Благодарю министра внутренних дел Ражната Сингха за участие в этой церемонии, для Монголии этот проект означает долгожданную реализацию планов. Строительство нефтеперерабатывающего завода в Монголии — это историческое событие», — заявил премьер-министр.

Завод будет построен на площади в 150 гектаров на территории сомона Алтанширээ аймака Дорнговь.

Согласно плану строительства НПЗ, министерство обороны Монголии также построит сверхпрочную автодорогу специального назначения, а Улан-Баторская железная дорога займется строительством двухпутной железнодорожной линии между сомоном Сайншанд и НПЗ.

По предварительным расчётам, запасов нефти в сомоне Алтанширээ хватит для добычи на 40 лет. Завод сможет перерабатывать 1,5 млн тонн нефти в год, считается, что затраты на финансирование будут компенсированы в течение первых 10 лет.

Запасы нефти в Монголии оцениваются в 250 млн тонн. Месторождения находятся в основном в аймаке Дорноговь, где сегодня и начались работы по строительству НПЗ.