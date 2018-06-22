Киев, 22 июня, 2018, 13:39 — ИА Регнум. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе часа вопросов к правительству в Верховной раде заявил о поиске «справедливой формулы» расчета цены на газ для населения, сообщает 22 июня ТАСС.

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«Мы работаем над тем, чтобы найти справедливую формулу, чтобы цена на газ была справедливой», — ответил Гройсман на вопрос лидера Радикальной партии Олега Ляшко о том, что правительство делает для снижения цены на газ.

По словам Гройсмана, проблема связана с погашением крупных кредитов, которые Украина брала с 2005 по 2013 годы. Премьер заверил Ляшко, что сначала «надо рассчитаться с долгами».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее член фракции «Оппозиционный блок» Александр Вилкул упрекнул министра энергетики и угольной промышленности Украины Игоря Насалика в том, что он не вышел к митингующим под Радой горнякам и «не объяснил им, почему на государственных шахтах не платят зарплату уже несколько месяцев».

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