Краснодарский край, 22 июня, 2018, 13:33 — ИА Регнум. Церемония перезахоронения останков красноармейца Алексея Панченко, который погиб в Ивано-Франковской области в 1944 году, состоялась на Кубани 22 июня, в День памяти и скорби, сообщает ИА REGNUM. Прах бойца захоронили на его малой родине — в станице Родниковской Курганинского района.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Гвоздики

Как рассказал ИА REGNUM руководитель местного отделения «Юнармии» Алексей Кучеров, останки Алексея Панченко на КамАЗе с почестями доставили из местного музея к мемориалу «Скорбящая мать». Здесь состоялся траурный митинг, в котором приняли участие около 100 человек, в том числе поисковики и три поколения потомков погибшего героя. Затем останки были преданы земле с воинскими почестями.

Останки красноармейца были обнаружены в Ивано-Франковской области Украины в 2016 году. Редкий случай — личность погибшего удалось установить по номеру медали «За отвагу». Поисковики провели большую архивную работу, чтобы выяснить: медаль была вручена Алексею Панченко приказом № 8/н 62-го артиллерийского полка 8-й стрелковой дивизии 4-ого Украинского фронта от 7 июля 1943 года. «В боях за высоту 984,1 ворвался в траншеи противника и в рукопашной схватке уничтожил шесть вражеских солдат», — говорится в документе о награждении героя.

В документах Центрального архива министерства обороны РФ Алексей Прокофьевич Панченко, красноармеец-стрелок 310-го стрелкового полка 8-й стрелковой дивизии числился погибшим 12 августа 1944 года. Также выяснилось, что красноармеец награждён орденом «Славы 3-й степени» и еще одной медалью «За отвагу».

Прах защитника Алексея Панченко в рамках проекта «Дорога домой» Военно-исторического центра СЗФО был передан в Москву. Поисковикам Всероссийского журнала «Военная археология» удалось установить, что малой родиной Алексея Панченко является станица Родниковская Курганинского района Краснодарского края, а уже кубанские поисковики нашли родных погибшего солдата — в станице Родниковской и в Санкт-Петербурге: пять внучек, правнуки и даже праправнуки.