Кемерово, 22 июня, 2018, 13:22 — ИА Регнум. В День памяти и скорби жители города Кемерово почтили память героев-кузбассовцев, погибших в годы Великой Отечественной войны. Возле одноимённого памятника сегодня, 22 июня, собрались представители областной и городской власти, священнослужители, ветераны войны и труженики тыла, участники локальных войн и вооруженных конфликтов, школьники, студенты и общественники.

Администрация Кемеровской области Возложение цветов к памятнику героям-кузбассовцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг

Они почтили минутой молчания память кузбассовцев, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны, солдат и офицеров, погибших при исполнении служебного долга и возложили цветы к памятнику героям-кузбассовцам на Аллее героев. После этого прогремели оружейные залпы.

«Сегодняшние события являются ярким подтверждением того, что мы помним всех, кто воевал на фронтах и трудился в тылу. И мы обязательно передадим эту историческую память последующим поколениям», — сказал временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области Сергей Цивилёв.

Памятные мероприятия прошли сегодня и на территории Кемеровского электромеханического завода, где после реконструкции открылся памятник работникам КЭМЗ.

Этот мемориал установлен в послевоенные годы в честь заводчан, погибших на войне. Но сотрудники завода всегда считали его также данью памяти и всем труженикам, внёсшим свой вклад в развитие предприятия.

Отметим, что на фронт из Кузбасса ушли около 332 тысяч кузбассовцев, каждый второй — не вернулся.

22 июня в городах и районах региона проходят митинги памяти и мероприятия, посвящённые Дню памяти и скорби.

Так, жители Киселёвска возложили цветы к мемориалу «Мужеству посвящается» и почтили память героев минутой молчания. Митинги памяти состоялись у братских захоронений воинов, умерших от ран в госпиталях, оборудованных в годы Великой Отечественной войны в школах и техникумах Прокопьевска. В Яйском районе прошла акция «Свеча памяти». В Междуреченске представители администрации, ветеранских организаций, предприятий, казачества, студенты, школьники и волонтеры возложили цветы к монументу Славы, посвященному воинам, погибшим в Великой Отечественной войне.

Отметим, что накануне, 21 июня, акция «Свеча памяти» прошла в Новосибирской области — около 500 человек собрались в сквере у Монумента Славы и зажгли свечи.

Акция «Свеча памяти» проводится с 2009 года.

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