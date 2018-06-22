Тамбов, 22 июня, 2018, 13:19 — ИА Регнум. В Тамбове суд вынес приговор по делу бывшего сотрудника МВД, который за деньги предоставлял ритуальной компании информацию об умерших людях, сообщили 21 июня в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области. За получение взятки мужчине назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно.

Молоток судьи

Взятки полицейский получил еще в 2012—2013 годах. Сотрудник ритуальной фирмы переводил правоохранителю деньги на банковскую карту. Взамен полицейский сообщал о смертях людей, а также о том, где находится тело. В среднем информация об одном человеке стоила 3 тыс. рублей. Фирма без промедления «обрабатывала» родственников погибших и заключала с ними договоры на оказание ритуальных услуг.

«Всего за указанный период времени сотрудник полиции получил от ритуальной компании более 30 тысяч рублей», — сообщила пресс-служба.

Следователи также отметили, что представитель ритуальной фирмы тоже находится под следствием. Причем ранее он уже был осужден за дачу взятки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в Тамбове был вынесен приговор по делу местного предпринимателя, который владел фирмой по оказанию ритуальных услуг. Тогда в суде доказали, что мужчина дал взятку полицейским, чтобы те рассказывали об умерших гражданах.

За подобными делами замечены не только полицейские. Так, в июне 2016 года тамбовское УФАС признало факт сговора АО «Военно-мемориальная компания» и ТОГБУЗ «Городская больница города Котовска». В ритуальную компанию врачи звонили чуть ли не раньше, чем родственникам умерших людей.