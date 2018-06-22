Ташкент, 22 июня, 2018, 13:29 — ИА Регнум. В рамках семинара «Сельскохозяйственные аспекты вступления в ВТО: последствия для сельскохозяйственной и торговой политики» Узбекистан изучил опыт стран Туркестана о процессе вступления в организацию, сообщили 22 июня в пресс-службе министерства внешней торговли республики.

Флаг ВТО

Мероприятие организовано совместно со Всемирным банком и продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН. В рамках семинара участники обсудят также выполнение обязательств в сфере сельского хозяйства при вступлении в ВТО.

Как сообщало ИА REGNUM, с 21 по 22 июня в Ташкенте проходит семинар по изучению правил ВТО в сельскохозяйственном секторе. В мероприятии принимают участие члены правительства и представители крупнейших аграрных компаний республики.