Село Тоурак, Алтайский край, 22 июня, 2018, 13:33 — ИА Регнум. Жителям горного села Тоурак (Алтайский район Алтайского края), чьих детей по горной дороге возят на учёбу в соседнее село Куяча, не стоит волноваться. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве образования, МБОУ Куячинская СОШ действительно будет ликвидировано путём присоединения к школе в райцентре, но то, что она станет филиалом, вовсе не означает, что обучение в 10−11 классах станет недоступно.

Сайт школы в селеТоурак Бессмертный полк и школьники алтайского горного села Тоурак

Напомним, до 2017 года тоуракская школа тоже была полноценной, но после массовых увольнений преподавателей учеников 5−11 классов стали возить на занятия в соседнее село, расположенное в 18 километрах от дома.

Кстати, школа в Куяче весьма неплохая. В 2017 году она лидировала по результатам ЕГЭ и ОГЭ и была укомплектована всем необходимым, в том числе и преподавательским составом. А сейчас в соцгруппе села размещено объявление: «требуются учителя».