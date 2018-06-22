Калуга, 22 июня, 2018, 13:15 — ИА Регнум. В Калужской области в июне 2018 года отмечен заметный рост детского дорожно-транспортного травматизма, сообщает 22 июня корреспондент ИА REGNUM по материалам заседания межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при правительстве области.

«Осторожно, дети!»

По словам начальника региональной Госавтоинспекции Алексея Холопова, в первую половину июня 2018 года было зарегистрировано 18 ДТП — это на 50% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. В результате два ребёнка погибли, ещё 20 — получили ранения. Рост ДТП с участием детей отмечен в Калуге, Обнинске, Боровском, Думиничском, Жиздринском, Жуковском, Куйбышевском, Людиновском и Ферзиковском районах.

По информации регионального министерства образования и науки, в текущем учебном году в области организовали 248 школьных маршрутов. Их количество постоянно увеличивается. Растёт и число внемаршрутных перевозок детей на различные культурно-спортивные и экскурсионные мероприятия. Кроме того, налажена доставка жителей Мещовского, Думиничского и Сухиничского районов в ФАПы и районные больницы в целях оказания своевременной квалифицированной медицинской помощи.

Вместе с тем, по словам министра образования и науки области Александра Аникеева, развитие маршрутной сети «Школьного автобуса» существенно ухудшает и без того неудовлетворительное состояния муниципальных дорог в ряде районов, также отмечается нехватка профессиональных водителей. С учётом сложившейся ситуации, комиссия рекомендовала главам муниципалитетов региона уделить первоочередное внимание решению данных вопросов. Руководству профильных ведомств совместно с областным Минфином предложено проработать вопрос увеличения заработной платы водителей школьных автобусов.

Также планируется активизировать деятельность в сфере профилактики детского и подросткового дорожно-транспортного травматизма, в том числе определить образовательную организацию, которая в новом учебном году послужит опорной площадкой в данной работе. Директорам образовательных учреждений поручено принять меры по обязательному использованию несовершеннолетними световозвращающих элементов.

В школах контроль за наличием световозвращающих элементов у детей планируют возложить на родительские патрули, советы старшеклассников и классных руководителей, в дошкольных образовательных учреждениях — на воспитателей и заведующих. Комиссия также одобрила меры по приведению в нормативное состояние пешеходных переходов и обустройству участков улиц и дорог, примыкающих к школам и детским садам.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в Калужской области аналогично заявляли об ухудшении ситуации в сфере детской безопасности на дорогах на территории Калуги, Думиничского, Жиздринского, Козельского, Людиновского, Тарусского, Ферзиковского и Хвастовичского районов. В минувшем году в регионе произошло 188 дорожных происшествий, в которых шесть детей погибли и 212 получили травмы различной степени тяжести.