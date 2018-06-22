Берлин, 22 июня, 2018, 13:14 — ИА Регнум. Более 40% граждан ФРГ считают, что канцлер Германии Ангела Меркель не должна находиться на своём посту. Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитического агентства Yougov.

Иван Шилов ИА REGNUM Меркель тонет

Отмечается, что негативно оценивают деятельность Меркель на посту канцлера Германии в общей сложности 43% респондентов, примерно столько же удовлетворены её работой. Кроме того, выяснилось, что хуже всего к Меркель относятся члены правой партии «Альтернатива для Германии», а наиболее позитивно — представители партии «зелёных».

Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу агентства BVA, опубликованному 22 июня, рейтинг популярности президента Франции Эммануэля Макрона и рейтинг французского премьер-министра Эдуара Филиппа на сегодняшний день остаётся стабильным.

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