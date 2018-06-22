Мурманск, 22 июня, 2018, 13:13 — ИА Регнум. Семга с признаками заболевания, от которого последние годы массово гибнет рыба в Мурманской области, снова обнаружена в мурманских реках.

Остатки рыбы

Как сообщает ГТРК Мурман, с начала хода семги выловлено уже 232 экземпляра больной рыбы. Речь идет о рыбе с начальными признаками заболевания.

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По мнению сотрудников регионального комитета по ветеринарии, рыба приходит из моря уже зараженной. А в пресной воде заболевание начинает прогрессировать.

Добавим, что в 2016 году в Мурманской области был зарегистрирован 231 случай гибели рыбы от заболевания. В 2015 году — 763 случая.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, гибель семги от ульцеративного дермального некроза мурманские ветеринары регистрируют уже несколько лет. До сих пор специалистам не удалось выявить причины, которые могли бы способствовать развитию заболевания.