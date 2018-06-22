Калуга, 22 июня, 2018, 13:06 — ИА Регнум. В Калужской области в I квартале 2018 года держатели платёжных карт совершили 37,4 млн операций, что на 3,9% больше, чем в 2017 году. Суммарный объём операций превысил 63 млрд рублей. Об этом 22 июня сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделении Калуга ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Терминал для оплаты

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Так, по данным ведомства, в торгово-сервисной сети региона с помощью платёжных карт было совершено более 32 млн операций на 25,1 млрд рублей. По итогам трёх месяцев 2018 года средний чек составил 780 рублей, что меньше показателя прошлого года на 30 рублей.

Добавим, что в регионе возросло и количество электронных терминалов, расположенных в торгово-сервисной сети Калужской области. Так, если в начале 2017 года оно достигало 12 тыс. единиц, то по состоянию на 1 апреля 2018 года их число увеличилось на 27% и достигло 17,2 тыс. единиц.

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По состоянию на 1 апреля 2018 года кредитные организации Калужской области эмитировали и выдали более 1,4 млн платёжных карт, в том числе 238,6 тыс. карт «Мир» национальной системы платежных карт.

«Карты становятся привычным средством платежа. Наряду с оплатой крупных покупок калужане рассчитываются при помощи карт даже за хлеб в ближайшем небольшом магазине», — пояснил и.о. управляющего отделением Калуга ГУ Банка России по ЦФО Владимир Репета.