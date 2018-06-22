Москва, 22 июня, 2018, 13:03 — ИА Регнум. Infiniti начала принимать в России заказы на обновлённый кроссовер QX50 2019, на российском рынке автомобиль появится в августе 2018 года, об этом 22 июня сообщило агентство «Автостат».

Infiniti.ru Infiniti QX50

На данный момент стоимость комплектаций нового QX50 не сообщается, компания объявит их перед стартом продаж. Отмечается, что специально для авторынка России Infiniti будет продавать модель, оборудованную 2-литровым мотором мощностью 249 л. с.

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Напомним, презентацию кроссовера QX50 2019 модельного года компания провела на мотор-шоу в Лос-Анджелесе. Выпускается машина с 2007 года, в Японии она продаётся как Nissan Skyline Crossover.