Москва, 22 июня, 2018, 13:01 — ИА Регнум. Законопроект об установлении ограничений для ставки таможенной пошлины при экспорте сырой нефти, правительство внесло в Госдуму, передаёт корреспондент ИА REGNUM 22 июня.

Delo-group.ru Цистерны с нефтью

Правительство предлагает новые формулы расчёта ставок вывозных таможенных пошлины на сырую нефть. Так, в частности, ставка налога будет ежегодно рассчитаться с новым коэффициентом таким образом, чтобы таможенная пошлина в любом случае составляла не более 90% от действующей сегодня ставки. При расчёте такого коэффициента правительство будет исходить из средней цены нефти марки Urals за определённый период, курса доллара к рублю за тот же период и прогнозных цен на нефть на следующие три года.

Кроме того, правительство также прописывает предельное количество добытой нефти для каждого участка недр.

Если закон будет принят, то его реализация приведёт к 1,7 трлн рублей выпадающих доходов из бюджетной системы РФ в связи с понижением ставки таможенной пошлины на сырую нефть. Правительство рассчитывает компенсировать эти расходы с помощью повышения налога на добычу полезных ископаемых пропорционально снижению экспортных пошлин на нефть — как сообщало ранее ИА REGNUM, соответствующий законопроект правительство ранее внесло в Госдуму.