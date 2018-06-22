Москва, 22 июня, 2018, 12:57 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин почтил память погибших в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг. возложением венка к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены, сообщила 22 июня пресс-служба президента РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Могила Неизвестного Солдата в Александровском саду

В традиционной церемонии в Александровском саду также приняли участие председатель правительства России Дмитрий Медведев, председатели верхней и нижней палат российского парламента, руководитель администрации президента, министры, депутаты, военные и представители ветеранских организаций.

Во время церемонии Путин приблизился к венку с лентой в цветах российского флага и надписью «Неизвестному солдату от президента Российской Федерации» и склонил голову в память о жертвах фашистской оккупации. Президент также возложил цветы у памятных знаков, установленных в честь городов-героев и городов воинской славы.

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