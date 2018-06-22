Ростов-на-Дону, 22 июня, 2018, 12:56 — ИА Регнум. По Ростову-на-Дону болельщики ЧМ-2018 из Мексики колесят на автобусе. На нём футбольные фанаты и приехали в Россию, проехав Берлин, Прагу, Будапешт, Ригу, Краков, Москву и Санкт-Петербург.

Мексиканский болельщик

Транспортное средство сложно не заметить в городе-миллионнике — он не только раскрашен яркими красками, на нём футбольные фанаты разместили национальный флаг. Фотоснимки «весёлого» автобуса появились в социальных сетях.

https://www.facebook.com/rostovnadonu161/photos/pcb.2122307054761117/2122305288094627/

Иностранные болельщики отмечают, что взяли с собой в путешествие картонную копию своего друга, которого в Россию не отпустила жена.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, матч между сборными Южной Кореи и Мексики состоится на «Ростов Арене» 23 июня. Начало — в 18:00. Стартовый свисток даст главный арбитр — сербский судья Милорад Мажич. Помогать ему будут Милован Ристич и Далибор Джурджевич, резервным арбитром назначен Джон Питти из Панамы.

Напомним, команда Мексики обыграла действующих чемпионов мира — сборную Германии (1:0), а команда Южной Кореи уступила футболистам Швеции (0:1).