Москва, 22 июня, 2018, 12:55 — ИА Регнум. Чемпионат мира в России будет проведен на самом высоком уровне, а Литва, как ребенок, постоянно открывает для себя мир. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 июня, об этом заявил глава комитета Госдумы по спорту Михаил Дегтярёв (ЛДПР), комментируя высказывание министр иностранных дел Литвы Линаса Линкявичюса о провале попыток бойкотировать чемпионат мира-2018

Never Before Campaign for Palestine Никакие стены не заглушат наших голосов

«Еще много новостей и открытий ждет эту замечательную страну и ее эстеблишмент. Земля круглая, мир большой и разнообразный, кроме ЕС и США есть другие страны и межгосударственные объединения. И самое главное открытие — футбольная семья не приемлет бойкотов и санкций», — сказал Дегтярёв.

Парламентарий напомнил, что в России с самого начала говорили, что попытки бойкота обречены на провал.