Москва, 22 июня, 2018, 12:54 — ИА Регнум. Жители Москвы не смогут полюбоваться «падающими звездами» на безоблачном июньском небе. Понаблюдать за первым летним звездопадом помешает Луна. Точнее яркий свет от спутника Земли, который в период пика звездопада будет находился в полной фазе и просто «засветит» метеоритный дождь.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Полнолуние

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По информации пресс-службе Московского планетария, метеоритный поток Июньские Боотиды наблюдается ежегодно с 22 июня по 2 июля. Максимума первый летний звездопад достигнет 27 июня.

Напомним, с 21 июня наступил день высокого Солнца, день летнего солнцестояния. Солнце достигло самого удалённого положения от небесного экватора. В Северном полушарии планеты наступило астрономическое лето, а в Южном полушарии — зима.