Чита, 22 июня, 2018, 12:54 — ИА Регнум. Уничтожению лесов в Забайкалье способствует не только активное промышленное освоение природных богатств, но и бездействие чиновников, за которыми законодательно закреплено право не тушить некоторые лесные пожары. Об одном таком примере сообщил на своей странице в соцсетях российский координатор международной экологической коалиции «Реки без границ» Александр Колотов.

Александр Колотов Пожар в Тунгиро-Олёкминском районе Забайкальского края

По его словам, маленькая история о больших лесных пожарах началась ещё 2 июня, когда в ходе спутникового мониторинга загрязнения водных объектов на одном из космоснимков обнаружился очаг крупного лесного пожара (порядка 8 тыс. га) в Тунгиро-Олёкминском районе Забайкальского края. Общественники тут же дозвонились до диспетчерской МЧС и оперативно отправили снимок на указанный электронный адрес.

«На следующий день региональное ГУ МЧС РФ любезно уведомило нас о том, что наше обращение переправлено в министерство природных ресурсов региона. Вчера (то есть через семнадцать дней) минприроды Забайкалья прислало официальный ответ:

«В связи с тем, что действующие пожары не представляли угрозу населенному пункту и объектам экономики, а также прогнозируемые затраты на их тушение превышают прогнозируемый вред, который был бы им причинен, решениями комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Забайкальского края от 02−03 июня 2018 года принято решение о нецелесообразности тушения данных пожаров с оставлением их под наблюдение с помощью космического мониторинга», — информирует Александр Колотов.

Напомним, что по действующему федеральному законодательству региональные власти действительно могут не тушить лесные пожары. По словам мэра Бодайбо Евгения Юмашева, эта норма была принята в 2015 году, когда в районе озера Байкал бушевали катастрофические лесные пожары.

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Ранее 13 очагов возгорания не стали тушить в Бодайбинском районе даже несмотря на многочисленные жалобы жителей города Бодайбо, задыхающихся от дыма.

По словам директора общественного объединения «Центр спутникового мониторинга и гражданского контроля» ОльгиЧупаченко, такие пожары называют «пожары-отказники».

"У лесной службы физически не хватает людей, транспорта, а туда «только вертолетом можно долететь». Разрушенная система лесной охраны не способна уберечь наши леса ни от чего. И сгорает их больше, чем вырубается. Решение тушить принимается только когда есть угроза населению. Тушить лес ради леса — они уже так не делают», — высказала мнение эксперт.

На сегодняшний день, по данным ГУ МЧС РФ по Забайкальскому краю, на территории региона действует всего один лесной пожар в Тунгокоченском районе, его площадь составляет 90 га.

Также известно, что начиная с 22 июня по 12 июля включительно в Забайкальском крае введено ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, а также проведения в лесах определенных видов работ.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в начале июня из более 23 тыс. га горящего леса в Могочинском, Нерчинско-Заводском, Хилокском, Петровск-Забайкальском, Улетовском, Каларском, Тунгиро-Олекминском, Тунгокоченском районах не тушить решили более 20 тысяч гектаров.