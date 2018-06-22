Кёльн, Германия, 22 июня, 2018, 12:54 — ИА Регнум. Кёльнский собор был эвакуирован из-за подозрительного человека, сообщает 22 июня немецкое информационной агентство dpa.

Chamtheatre Посетители Кёльнского собора

Неизвестный подъехал к собору на VW Transporter и много раз забегал и выбегал в собор. По прибытию органы правопорядка обыскали машину. Транспортер оказался абсолютно пустым. Кем был этот человек и что он делал в Кельнском соборе пока неизвестно. Согласно удостоверению личности, этот человек является восточным европейцем из района Аахена. Теперь, в качестве меры предосторожности, собор и близлежащую местность проверят кинологи с собаками.

Охрана Кёльнского собора заметила подозрительного мужчину и вызвала полицию, которая и задержала подозреваемого. Инцидент произошёл в 8:15 утра, 22 июня, сообщила пресс-секретарь полиции. Следует напомнить, 2 декабря 2014 неизвестный по телефону также сообщал о мине в Кёльнском соборе, но тогда тревога оказалась ложной.