Омск, 22 июня, 2018, 12:48 — ИА Регнум. В День памяти и скорби, 22 июня, по всей России проходят мероприятия, посвящённые 77-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Память погибших защитников Родины почтили и жители Омской области. В столице региона — городе Омске — состоялось возложение венков и цветов к мемориалам воинской славы, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.

Omskportal.ru В День памяти и скорби омичи вспомнили погибших на войне земляков

Первые лица области и города, военнослужащие, волонтёры принесли к памятнику Матери-сибирячки в парке Победы красные гвоздики. После минуты молчания колонна проследовала по «дороге войны» к Вечному огню и памятнику Солдату-Победителю. Также цветы и венки возложили на Старо-Северном мемориальном кладбище.

А в 20:30 по местному времени в омском Парке Победы состоится акция «Свеча памяти».

Напомним, в годы Великой Отечественной войны на фронт ушли почти 300 тысяч жителей Омской области. Больше половины из них домой не вернулись. Омичи героически сражались в Курской и Сталинградской битвах, защищали столицу, освобождали Белоруссию, Украину, Прибалтику, брали Берлин.

Как сообщили ИА REGNUM в отделении Пенсионного фонда по Омской области, в регионе на сегодняшний день проживают порядка 750 участников и инвалидов Великой Отечественной войны, 203 бывших несовершеннолетних узника фашизма, 179 человек, награждённых знаком «Жителю блокадного Ленинграда».