Санкт-Петербург, 22 июня, 2018, 12:39 — ИА Регнум. Четыре клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) проявляют интерес к нападающему Илье Ковальчуку. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на инсайдера Даррена Дрегера.

s.yume Илья Ковальчук в составе сборной России

По информации источника, российским хоккеистом интересуются «Лос-Анджелес Кингз», «Бостон Брюинз», «Сан-Хосе Шаркс», а также «Вегас Голден Найтс», который стал финалистом Кубка Стэнли в своём дебютном сезоне 2017/18.

Ранее Ковальчук выступал в НХЛ в составе команд «Атланта Трэшерз» (2001−2004, 2005−2010) и «Нью-Джерси Дэвилз» (2010−2013). С 2013 года он играл в составе санкт-петербургского СКА, с которым дважды выиграл Кубок Гагарина — в 2015 и 2017 годах.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле Ковальчук заявил, что намерен продолжить карьеру в НХЛ и собирается провести там ближайшие два-три сезона.

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Ранее сообщалось, что Ковальчук может перейти в клуб НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс».

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