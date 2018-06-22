Калуга, 22 июня, 2018, 12:45 — ИА Регнум. В День памяти и скорби 22 июня в 4 часов утра на Воинском мемориальном кладбище Калуги прошёл митинг-реквием «Вечная Слава Героям!». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 22 июня в управление по работе с населением на территориях городской управы Калуги.

Пресс-служба городской управы Калуги Работа с архивами позволяет персонифицировать многие братские могилы и воинские мемориалы. Таким образом, неизвестные солдаты возвращают свои имена и возвращаются с войны

Более 80 калужан собрались на мемориальном кладбище, чтобы почтить память павших за Родину. Среди тех, кто в предутренний час пришёл к мемориалу были ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, бывшие малолетние узники фашистских концентрационных лагерей, представители органов власти, общественных организаций, духовенства и молодежь.

«В нашей стране нет ни одной семьи, которой бы не коснулась эта страшная война. Сегодня, в первую очередь, мы должны поклониться нашим ветеранам, тем, кто пережил все ужасы, кто прошел через немыслимые страдания и одержал победу. Мы должны беречь память о героях и передавать её от поколения к поколению», — заявил на митинге городской голова Калуги Дмитрий Разумовский.

Участники акции зажгли «Свечу Памяти», а после минуты молчания выпустили в небо шары и возложили венки и цветы к памятникам и местам братских захоронений. Одновременно на Воинском мемориальном кладбище прошла Всероссийская мемориальная акция «Поверка павших».

Напомним, по официальным данным Минобороны России, более 4,6 млн бойцов и командиров Красной Армии захоронены как неизвестные солдаты. Работа с архивами позволяет персонифицировать многие братские могилы и воинские мемориалы. Таким образом, неизвестные солдаты возвращают свои имена и возвращаются с войны.

Активисты проекта «Память Народа — Волонтеры памяти», специалисты международного военно-мемориального центра «Возвращенные имена» к маю 2018 года восстановили и вернули из небытия около 18 тыс. имен уроженцев из 71 региона России, которые более 70 лет числились «неизвестными». Есть среди них и калужанин — гвардии старшина Прохоров Василий Ефимович 1923 года рождения, который погиб 30 апреля 1945 года и был похоронен в Трептов-парке в Берлине.