Владикавказ, 22 июня, 2018, 12:37 — ИА Регнум. Председатель Общественной палаты Республики Северная Осетия-Алания Нина Чиплакова считает, что пенсионная реформа — это итог последних лет и имеет конечной целью повышение пенсий. Об этом она заявила корреспонденту ИА REGNUM сегодня, 22 июня.

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«Это вынужденная мера, — признает Чиплакова, — но необходимая. Она влечет снижение объема средств, а также позволит нарастить ресурсы финансовые и трудовые, вследствие чего увеличится размер пенсий».

Говоря о положительных сторонах пенсионной реформы, председатель Общественной палаты Республики Северная Осетия-Алания обратила внимание на то, что эти изменения помогут сохранить квалифицированные кадры:

«Пенсионеры очень востребованы. Сколько у нас есть ученых, которых нельзя называть пенсионерами. Серебряные волонтеры — это пример для окружающих, они являются наставниками для молодежи, поэтому будем надеяться, что пенсионная реформа пойдет во благо».

Сказала Чиплакова и о том, что правительству необходимо продумать систему переквалификации:

«Это также проблема регулирования. Здесь существует мобилизация, в то время как молодежь работает в современных сферах, взрослые работают в традиционных. Правительство и службы занятости должны продумать какие-то методы обучения, внести корректировки, чтобы взрослые люди могли работать во всех сферах. При этом нужно рассматривать не только бюджетные, но и коммерческие организации».

Отдельно председатель ОП Республики Северная Осетия-Алания отметила, что права тех категорий граждан, которые заняты на вредных и тяжелых производствах не будут ущемлены — повышение пенсионного возраста их не коснется.

«В целом пенсионная система нашей страны станет стабильной и позволит людям старше 60 лет чувствовать себя востребованными», — подвела итог Нина Чиплакова.

Напомним, 16 июня законопроект о повышении пенсионного возраста внесён на рассмотрение в Госдуму. Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава Минфина Антон Силуанов 20 июня на заседании в Совете Федерации заявил, что главной задачей реформы является увеличение размера пенсий. Так, уже в следующем году она может повыситься в среднем на 1000 рублей в месяц.