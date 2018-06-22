Сеул, 22 июня, 2018, 12:37 — ИА Регнум. В результате возгорания грузового автомобиля в тоннеле одной из скоростных автомагистралей в Южной Корее пострадали 22 человека, сообщает 22 июня Yonhapnews.

Cdc.gov Горящий грузовик

По данным издания, инцидент произошел между городами Ульсан и Пхонан. Все пострадавшие были госпитализированы в больницу с отравлением. В настоящее время спасатели продолжают поиски людей, которые могут находиться в тоннеле.

Пожар был ликвидирован спустя час после возгорания.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня житель Южной Кореи пытался на легковом автомобиле протаранить ворота посольства США в Сеуле. Осуществить задуманное мужчине не удалось, так как его транспортное средство столкнулось с «защитными заграждениями».

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