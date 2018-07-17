Москва, 18 июля, 2018, 00:01 — ИА Регнум. Сегодня, 18 июля, в России отмечают День создания органов государственного пожарного надзора. Впервые сотрудники Госпожарнадзора отметили профессиональный праздник в 2007 году.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Точкой отсчета в истории возникновения государственного пожарного надзора стало подписание 18 июля 1927 года Всероссийским центральным исполнительным комитетом и Советом народных комиссаров «Положения об органах Государственного пожарного надзора в РСФСР». Проект этого положения разработали на Всероссийском совещании пожарных в мае 1926 года.

На органы Госпожнадзора возложили функции разработки противопожарных мероприятий в области предупреждения пожаров и их тушения, надзора за состоянием пожарной безопасности организаций, технической нормализации пожарного инвентаря, снаряжения и оборудования, руководства делом автоматического огнетушения и пожарной сигнализации, рассмотрения уставов добровольных пожарных организаций и содействия развитию пожарно-технического образования в стране.

В стране началось планомерное осуществление профилактических мероприятий. На всех крупных предприятиях стали проводить пожарно-технические обследования. Вопросы пожарной безопасности стали предметом широкой агитации и пропаганды. В цехах, на предприятиях, в жилом секторе создавались специальные ячейки по предупреждению пожаров и борьбы с ними. А в Ленинграде на базе Института инженеров коммунального строительства образовали факультет инженеров противопожарной обороны, который начал готовить первых пожарных специалистов.

Более чем за 90 лет пожарный надзор претерпел множество изменения. В начале он был в составе НКВД, затем подчинялся МВД, а с 2001 года государственный пожарный надзор в составе пожарной охраны вошел в систему МЧС России.

Созданию государственного пожарного надзора предшествовал многовековой период накопления опыта. Первыми пожарно-профилактическими мероприятиями на Руси можно назвать возведение в XIV веке оборонительных каменных стен вокруг городов. Так, по повелению князя Дмитрия Донского всего за два года вокруг Кремля возвели двухкилометровую стену из белого камня. Это существенно снизило опасность огненного уничтожения города от военных пожаров.

Во времена правления Ивана Грозного вышел указ, который обязывал жителей Москвы иметь во дворах и на крышах домов бочки с водой. Документ также запрещал топить летом печи и позволял готовить пищу только вдали от жилищ. Позднее эти требования распространились на все поселения Московского государства.

Активное развитие пожарной профилактики наблюдалось и в период правления Петра I. Свое любимое творение — Санкт-Петербург — царь всячески оберегал от огненного уничтожения. Дома строили с противопожарными разрывами, а улицы располагали прямолинейно и просторно, что позволяло беспрепятственно тушить пожары. На Васильевском острове планировали соорудить каналы, оборудованные противопожарным инвентарем. Кроме того, был издан целый ряд указов и инструкций по обеспечению пожарной безопасности на судах, в торговых рядах и жилых зданиях.

Сейчас, по данным МЧС России, в органах федерального государственного пожарного надзора проходят службу более 14 тыс. сотрудников. Ежегодно инспекторы службы проводят 1,5 млн мероприятий по контролю за пожарной безопасностью и предлагают к исполнению до 7,5 млн противопожарных мероприятий. Благодаря этому ежегодно предотвращается до 450 тыс. пожаров.