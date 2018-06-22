Ростовский парк у «Ростов Арены» возьмут под круглосуточную охрану
Ростов-на-Дону, 22 июня, 2018, 12:29 — ИА Регнум. Ростовский парк культуры и отдыха «Левобережный», который расположен рядом с «Ростов Ареной», возьмут под круглосуточную охрану. На эти цели из муниципальной казны будет выделено 2,3 млн рублей, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные сайта госзакупок.
Заказчиком выступает городское управление благоустройства и лесного хозяйства. Как следует из технической документации, исполнитель несёт ответственность за круглосуточный патруль зоны отдыха. В частности, на территории парка с 7:00 до 7:00 должны следить за порядком 15 охранников. Также должно быть предоставлено не менее двух единиц автотранспорта.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, парк рядом со стадионом был открыт в преддверии ЧМ-2018. Новую зону отдыха на берегу реки Дон площадью 16 гектаров строители облагораживали около полугода. Но качество работ оставляет желать лучшего. Так, посетители жалуются на недостаток урн, которые в дни матча переполнены мусором. Отдельного внимания заслуживает отсутствие тени. Молодые деревья на территории высадили, но вырасти к мундиалю они, к сожалению, не успели.
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