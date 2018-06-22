Ростов-на-Дону, 22 июня, 2018, 12:29 — ИА Регнум. Ростовский парк культуры и отдыха «Левобережный», который расположен рядом с «Ростов Ареной», возьмут под круглосуточную охрану. На эти цели из муниципальной казны будет выделено 2,3 млн рублей, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные сайта госзакупок.

ИА REGNUM Детский городок в парке

Заказчиком выступает городское управление благоустройства и лесного хозяйства. Как следует из технической документации, исполнитель несёт ответственность за круглосуточный патруль зоны отдыха. В частности, на территории парка с 7:00 до 7:00 должны следить за порядком 15 охранников. Также должно быть предоставлено не менее двух единиц автотранспорта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, парк рядом со стадионом был открыт в преддверии ЧМ-2018. Новую зону отдыха на берегу реки Дон площадью 16 гектаров строители облагораживали около полугода. Но качество работ оставляет желать лучшего. Так, посетители жалуются на недостаток урн, которые в дни матча переполнены мусором. Отдельного внимания заслуживает отсутствие тени. Молодые деревья на территории высадили, но вырасти к мундиалю они, к сожалению, не успели.

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