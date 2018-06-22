Минск, 22 июня, 2018, 12:29 — ИА Регнум. Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян в этой должности провел первое общение с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым.

twitter.com/tbalayan Зограб Мнацаканян и Эльмар Мамедъяров

Оба министра принимают участие в неофициальной встрече министров иностранных дел стран-членов Восточного партнерства в Минске.

Как видно на фотографии, которую опубликовал в Twitter пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян, Зограб Мнацаканян общается с коллегами, в том числе с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым. Других подробностей пока неизвестно.

Восемь дней назад, 14 июня, после визита в Армению сопредседатели Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта распространили заявление, в котором говорилось о встрече министров иностранный дел Армении и Азербайджана в ближайшем будущем.

«Сопредседатели и официальные лица Армении рассмотрели ход переговоров и обсудили следующие шаги по продвижению мирного процесса, в том числе на ближайшей встречи министров. Они также обменялись мнениями о текущей ситуации на армяно-азербайджанской границе и линии соприкосновения, подчеркнув важность сохранения конструктивной среды», — говорилось в сообщении.

Так как никакой информации о «ближайшей встречи министров» пока не поступало, наблюдатели предполагают, что контакты между двумя министрами должны произойти именно в Минске.

Между тем минобороны Азербайджана продолжает воинственную риторику, заявляя о скором освобождении «своих земель».

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Начальник пресс-службы минобороны Азербайджана Вагиф Даргяхлы сегодня, 22 июня, комментируя высказывания своего армянского коллеги Арцруна Ованнисяна об «освобождении» азербайджанской армией земель на собственных территориях, заявил, что азербайджанская армия не оставит под оккупацией собственные территории.

«Недалек тот день, когда воин-освободитель азербайджанской армии вышвырнет последнего оккупанта с исконно азербайджанских земель», — заявил Даргяхлы.

В связи с подобными заявлениями армянская пресса напоминает, что занимающиеся карабахским урегулированием сопредседатели Минской группы ОБСЕ ранее неоднократно призывали стороны воздерживаться от воинственной риторики и предпринять шаги в направлении подготовки обществ к миру.