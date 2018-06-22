Москва, 22 июня, 2018, 12:27 — ИА Регнум. Граждане России в последние годы стали больше внимания уделять теме самой кровопролитной войны XX столетия — Великой Отечественной. Об этом говорят результаты опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), приуроченного ко Дню памяти и скорби.

Цитата из х/ф «Брестская крепость». Реж. Александр Котт. 2010. Россия 22 июня. Весть о нападении немецко-фашистских захватчиков

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Так, встречи с ветеранами провели 45% опрощенных, в то время как в 2014 году таких было 35%. За четыре года в два раза чаще граждане РФ стали посещать места боевой славы и музеи, посвящённые войне — 61% в 2018 году против 30% в 2014 году. Подавляющее большинство граждан смотрели фильмы о войне (88%), а вот книги о Великой Отечественной войне стали читать реже.

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При этом почти 70% опрощенных смогли назвать точную дату начала Великой Отечественной войны — 22 июня 1941 года. При этом верные ответы среди молодого поколения (в группе 18−24-летних) дали только 49% респондентов, а среди 45−59-летних — 83%.

Добавим, что сегодня, 22 июня, в День памяти и скорби так или иначе вспоминают о подвиге народа и жертвах войны около половины граждан РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, граждане России получили возможность ознакомиться с ранее засекреченными архивными документами, которые рассказывают о первых дня Великой Отечественной войны, подвигах солдат и приказ главнокомандующих. Уникальные документы опубликовало Минобороны РФ.