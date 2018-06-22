Киев, 22 июня, 2018, 12:25 — ИА Регнум. Политический эксперт Сергей Быков отметил, что Киев ввел санкции в отношении российской семьи Ротенбергов и российских партий после телефонных переговоров президента Украины Петра Порошенко и президента России Владимира Путина.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

«Это позитив, что хоть и телефонные переговоры, но они ведутся из-за того, что это дает дополнительные возможности коммуникации и решения неотложных дел между двумя президентами на наивысшем уровне. Но буквально сегодня ночью был введен в действие указ президента относительно введения санкций относительно российского бизнесмена Ротенберга, политических партий «Единая Россия», КПРФ и ряда других политических организаций. В итоге мы будем видеть определенные толчки в коммуникации между президентами двух страны», — считает Быков.

«После проведения телефонного разговора украинская сторона ввела санкции. С российской стороны было проведено заседание Совета безопасности, в котором также принимал участие Владимир Путин и все высшее политическое руководство Российской Федерации», — заметил Быков.

Он также считает, что вопрос прекращения войны «не будет решаться только телефонными переговорами.

«Компромиссное решение — это когда обе стороны недовольны. Это будет не план Киева и не план Москвы, и не план Вашингтона. Это будет определенный симбиоз. И каждому из игроков нужно будет уступить определенной частью собственных интересов и собственных позиций, чтобы прийти к общему консенсусу», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июня Украина ввела санкции против российских партий, главы Центральной избирательной комиссии, а также семьи Ротенбергов. Соответствующий указ президента Порошенко опубликован на его сайте. Отмечается, что под санкции попали политические партии, среди которых «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Родина», Демократическая партия России, «Патриоты России», Аграрная партия России, движение «Корпус «За чистые выборы», организации «Боевое братство», Союз пенсионеров России и Союз ветеранов Афганистана. Кроме того, под санкции попала Центральная избирательная комиссия России, ее председатель Элла Памфилова и зампред Николай Булаев.

Партиям, организациям, комиссиям и физическим лицам грозит блокирование активов, запрет на вывод капиталов с Украины и приостановка исполнения экономических и финансовых обязательств. Напомним, Аркадию Ротенбергу принадлежит компания «Стройгазмонтаж» — главный подрядчик Крымского моста.