Берлин, 22 июня, 2018, 12:33 — ИА Регнум. Полиция Германии возьмёт на работу 6,1 тыс. новых сотрудников, это самое большое увеличении штата за счет приема нового персонала за 20 лет, сообщает DPA

Konrad Lembcke Немецкие полицейские

К середине 2017 года статистическое ведомство насчитывало около 319,4 тыс. полицейских, что почти на 2% больше, чем в то же время в 2016 году. Как сообщило Федеральное ведомство 86% процентов всех полицейских является должностными лицами. В Федеральной полиции наблюдается резкое увеличение числа претендентов желающих получить дополнительное специальное образование — это 65% и более. В целом к середине 2017 года около 4,74 млн полицейских было занято на государственной службе по всей стране. Это на 1% больше, чем в середине 2016 года.

По статистическим данным, увеличение штата сотрудников можно также наблюдать в детских садах. Численности воспитателей увеличилась на 3,5% и составила в 2017 году 211,6 тыс. человек, зарегистрированного педагогического персонала — это на 59% больше, чем десять лет тому назад. В высших учебных заведениях работают 534,8 тыс. педагогов это на 1,5% процента больше, чем в середине 2016 года работали.