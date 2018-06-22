Нижний Новгород, 22 июня, 2018, 12:25 — ИА Регнум. Сборная Уругвая по футболу в полном составе проводит тренировку в рамках подготовки к третьему матчу группового этапа ЧМ-2018 против команды России, сообщает 22 июня корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Банников ИА REGNUM «Болеет за Уругвай»

Все 23 футболиста сборной Уругвая занимаются в общей группе на территории центра «Борский» под Нижним Новгородом.

Напомним, матч Уругвай — Россия состоится 25 июня в Самаре. После первых двух туров команды набрали по шесть очков и досрочно вышли в плей-офф мирового первенства. Россия победила Саудовскую Аравию (5:0) и Египет (3:1), Уругвай оказался сильнее Египта (1:0) и Саудовской Аравии (1:0).

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