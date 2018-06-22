Киев, 22 июня, 2018, 12:17 — ИА Регнум. Второй за месяц телефонный разговор президента Украины Петра Порошенко и президента России Владимира Путина говорит о том, что Киев и Москва пытаются нащупать какие-то точки соприкосновения. Об этом 22 июня в эфире канала «112 Украина» заявил политолог-международник Олег Волошин.

Боксёры в клинче

«Если бы главам государств не о чем было говорить, а главное не было бы желания общаться, то эти переговоры не состоялись бы. Какими бы аргументами срочности или спасения человеческой жизни не прикрывалась наша администрация, которая почему-то стесняется самого факта того, что президент Украины ведет переговоры с президентом соседней страны… Дело не в Сенцове, дело в том, что Киев и Москва пытаются нащупать какие-то точки соприкосновения», — пояснил Волошин.

По его словам, Кремль пытается увязать обмен пленными с уступками Киева в сфере выполнения политической части минских соглашений.

«Без готовности Киева идти на договоренности по широкому кругу вопросов, связанных с Донбассом, отдельно освобождать людей будет все сложней и сложней. Мы значительную часть освободили, обменяли, но Москва не хочет сводить это к маленьким вопросам, да и международное сообщество в целом этого не хочет. Есть намерение подтолкнуть и Киев, и Москву, чтобы договариваться по ключевому вопросу — как остановить войну и обеспечить устойчивое перемирие, а в перспективе урегулирование конфликта. На этом фоне обмениваться людьми, которые находятся в местах лишения свободы той или иной страны, не достаточно», — считает Волошин.

Он также допускает, что Кремль может отпустить голодающего Сенцова.

«Допустим, по Сенцову, из-за резонансности ситуации, со стороны Москвы могут быть шаги, но как элемент более широких договоренностей, как с Киевом, так и с США, и европейскими партнерами Украины. России не интересно давать украинской власти очередные пиар победы и не получать взамен уступок по мирному урегулированию на Донбассе», — подытожил политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июня президенты Украины и России провели второй телефонный разговор за последний месяц. До этого Путин и Порошенко созванивались 9 июня.

При этом пресс-служба администрации президента Украины сообщила, что Порошенко призвал своего российского коллегу освободить всех украинских заключенных, содержащихся в российских тюрьмах и на оккупированных территориях. Он подчеркнул недопустимость того факта, что украинского омбудсмена Людмилу Денисову не пускают в колонию к украинскому режиссеру Олегу Сенцову.

Напомним, в декабре 2017 года состоялся обмен пленными между официальным Киевом и представителями ДНР и ЛНР. Всего было освобождено 74 украинца, со стороны Украины было передано 238 человек.