Мальмё, Швеция, 22 июня, 2018, 12:16 — ИА Регнум. 22 июня в шведском городе Мальмё вновь произошла перестрелка, передает немецкий телеканал N-TV.

Цитата из х/ф «Большое ограбление поезда». Реж. Эдвин Портер. 1903. США Стрелок

В результате стрельбы скончался 24-летний мужчина. Полиция подозревает связь между сегодняшними событиями и перестрелкой, случившейся 18 июня. Следователи не комментируют произошедшее, лишь заявляя, что арестованы несколько человек. Не сообщается также, какое оружие использовали нападавшие. Известно, что в городе действуют враждующие между собой преступные банды.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июня в центре Мальмё была открыта стрельба в месте, где футбольные болельщики праздновали победу над сборной Южной Кореи. Погибли три человека. Шведские СМИ сообщили, что жертвы были известны правоохранительным органам.