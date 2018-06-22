Москва, 22 июня, 2018, 12:19 — ИА Регнум. Либеральные экономисты не понимают мотивов действий президента США Дональда Трампа, поскольку мыслят в логике торговли, но не логики производства, считает политический консультант и публицист Анатолий Вассерман. Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM 22 июня, комментируя обострение экономических отношений между США и ЕС.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Либеральные экономисты не понимают мотивов действий Трампа, хотя эти мотивы изложены открытым текстом ещё в его предвыборной программе, — сказал Вассерман. — Трамп добивается восстановления производства внутри США. Ради этой цели он готов идти на любое нарушение догматов торговой логики. Он несомненно будет разрушать все экономические соглашения, построенные на этой логике, в том числе соглашения о свободной торговле. Режим свободной торговли выгоден тому, у кого в данный момент сильнее развито именно производство. Соответственно Трамп будет принимать самые разнообразные и разнобезобразные меры именно ради сокращения производства в том же ЕС и увеличения производства в США. Поэтому нынешний обмен пошлинами — это всерьёз и надолго. По меньшей мере до тех пор, пока сам Трамп и те, кто оплачивал его предвыборную кампанию и поддерживал его разными другими способами, не придут к выводу, что сейчас в Америке производство уже достаточно развито, чтобы вновь переходить к режиму свободной торговли».

Напомним, что, несмотря на свою жёсткую риторику в отношении протекционистской политики Дональда Трампа, Евросоюз продолжает призывать американского президента к диалогу, хотя прежние попытки урезонить Трампа не увенчались успехом.

«Мы открыты для переговоров с США. Евросоюз сформирован на идее о необходимости договариваться», — заявила к пример комиссар Европейского союза по торговле Сесилия Мальмстрём.