Москва, 22 июня, 2018, 12:11 — ИА Регнум. В публикуемым Минобороны РФ архивным документам о Великой Отечественной войне как к источнику живой воды должны относиться не только историки, но и все жители России, считает обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

Хоакин Соролья (Соройя). Глоток из кувшина (фрагмент). 1904

Вот уже несколько лет Министерство обороны, и не только оно, открывает нам новые и новые архивные документы, касающиеся Великой Отечественной войны, в том числе её начального периода. К ним все мы, не только историки, должны относиться как к источнику живой воды.

В архивах — всё. И массовый героизм, и военное искусство, и политическая воля руководителей в центре и на местах, и величие духа советских людей. И германское варварство, скорбь, страдания нашего народа. И трусость, предательство, профессиональная несостоятельность тех в Красной Армии и советском госаппарате, кто оказался не готов к защите Родины…

По себе знаю, какое сильное воздействие оказывает на ум и душу чтение архивных документов военного времени. Начинаешь искать и читать что-то о родственниках, о боевом пути тех частей и соединений, в которых они служили, но потом родственники отходят на второй план, и тебя поглощает величественная повесть о сражающемся народе, в котором твои родственники — это все советские люди. Их историями ты получаешь новый заряд воспитания, сил, веры.

Навечно для меня покрыто позором имя Никиты Хрущёва, использовавшего в угоду своей антисталинской политической линии исторические подтасовки, в том числе касающиеся 22 июня и всего начального периода Великой Отечественной войны. Поэтому всё, что мы узнаём из сохранившихся документов, имеет величайшую ценность.

Вечная память павшим в боях с немецко-фашистскими захватчиками, всем участникам Великой Отечественной войны! Вечная им благодарность!

Ранее на электронном информационномресурсе, посвящённом событиям первых дней самой ожесточенной и кровопролитной войны XX столетия, обнародованы рассекреченные архивные директивами НКО СССР, приказы и донесениями командиров воинских частей и соединений, первыми принявшие на себя удар немецких войск.

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Также здесь представлены наградные документы с описаниями подвигов и первые указы руководства страны о награждениях орденами и медалями начальствующего и рядового состава Красной Армии.