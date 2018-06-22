Ярославль, 22 июня, 2018, 12:09 — ИА Регнум. Ремонт многострадального проспекта Авиаторов в Ярославле начнется в середине следующей недели. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

City-yaroslavl.ru Дороги в Ярославле

Как пояснил представитель подрядчика, который выиграл конкурсы на ремонт дорог в Заволжском и Дзержинском районах Ярославля, свою работу компания начнет именно с проспекта Авиаторов.

«Свою работу мы начнем с Заволжского района. Первыми объектами, скорее всего, будут проспект Авиаторов и 1-я Шоссейная улица. На этой неделе на этих объектах у нас работают геодезисты. Непосредственно к самому ремонту мы приступим в середине следующей недели. К работам в Дзержинском районе мы рассчитываем приступить с 8 июля. Я считаю, что есть объекты сложные и легкие, но нет невыполнимых объектов. Мы будем соблюдать как сроки, так и качество проводимых работ. Для выполнения этой задачи мы привлекли к работе субподрядную организацию «Угличское ДСУ». Совместными усилиями выполним всю работу», — рассказал заместитель генерального директора АО «Группа компаний «ЕКС» Алексей Новиков.

Всего в двух районах «Группа компаний «ЕКС» отремонтирует 9 дорог. В Брагино это Ленинградский проспект, улицы Блюхера, Большая Норская, «29 линия» и Громова. В Заволжской районе отремонтируют проспект Авиаторов, улицы Клубная, Спартаковская и «1-я Шоссейная».

Как сообщили в мэрии города, на сегодняшний день из 23 дорог Ярославля, которые отремонтируют в этом году по программе «Безопасные и качественные дороги», на 7 дорогах уже проводят ремонтные работы.