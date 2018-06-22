Екатеринбург, 22 июня, 2018, 12:04 — ИА Регнум. Екатеринбург покидают болельщики из Франции и Перу. Особенно активно были представлены перуанские фанаты футбола. По разным оценкам, в столицу Среднего Урала за последние дни прибыли десятки тысяч перуанцев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Перуанский болельщик

Возможно, некоторые из побывавших ныне на Урале иностранных гостей посетят его снова. Повод может появиться в 2025 году, если Екатеринбург выиграет право проведения выставки ЭКСПО. Голосование пройдёт в ноябре 2018-го.

А теперь Екатеринбург готовится ещё к двум матчам ЧМ-2018. Они пройдут 24 и 27 июня.