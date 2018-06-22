Калуга, 22 июня, 2018, 12:00 — ИА Регнум. Завод «Калугаприбор» готов обеспечить до 20% российского рынка ультразвуковых аппаратов. Лицензия на производство и обслуживание выдана Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, сообщили 22 июня корреспонденту ИА REGNUM в Агентстве регионального развития Калужской области.

Ультразвуковое исследование

Предприятие в Калуге способно поставить на поток производство УЗИ-сканеров — «Ангиодин — Соно/П», «РуСкан 50» и «РуСкан 60». Приборы, которые позволяют проводить исчерпывающие ультразвуковые исследования, предназначены для больниц, поликлиник, перинатальных центров, женских консультаций и роддомов, диагностических центров. Производитель также готов обеспечить полную гарантийную и сервисную поддержку продукции по всей России.

«Несмотря на то, что АО «Калугаприбор» только получил лицензию на производство медицинской техники, у нас есть необходимые компетенции и технологии. Завод в кооперации с другими предприятиями концерна «Автоматика» и Госкорпорации Ростех готов обеспечить до 20% российского рынка ультразвуковых аппаратов», — заявил генеральный директор АО «Калугаприбор» Валерий Печенко.

По его словам, сканеры сделаны на уровне мировых стандартов. Приборы уже прошли все испытания, получили положительные оценки и регистрационные удостоверения.

Напомним, ежегодная ёмкость российского рынка оценивается от трёх до пяти тысяч УЗИ-сканеров, при этом, практически всё оборудование закупается за рубежом. До конца 2018 года калужский завод планирует произвести порядка 100 УЗИ-сканеров. Добавим, что российские ультразвуковые аппараты созданы в рамках исполнения государственной программы по импортозамещению, диверсификации производства.