Архангельск, 22 июня, 2018, 11:59 — ИА Регнум. Сегодня в 4 утра у Вечного огня в Архангельске начался митинг, посвященный Дню памяти и скорби. Зажечь поминальные свечи приехали не только первые лица города, но и многочисленные горожане. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Центре «Патриот», который традиционно выступает координатором акции.

Анна Резвая «Свеча памяти» объединила жителей города

В этом году число участников акции увеличилось — благодаря бесплатному подвозу к Вечному огню смогли приехать горожане не только из центра города, но и с окраин. Участники митинга, среди которых также были юнармейцы, курсанты военно-патриотических клубов, активисты движения «Волонтеры Победы» и поисковики, зажгли свечи и выложили ими слово «ПОМНИМ». Память всех, кто не вернулся с Великой Отечественной войны, почтили минутой молчания.

Традиционно в митинге приняли участие и поисковики.

«Война не окончена, пока не похоронен последний солдат. Поэтому молодые поколения идут в леса и болота, где окопы и траншеи поросли травой, а на месте разорвавшихся снарядов — поросли деревья. Но только тронь землю, и она как растревоженная человеческая память расскажет тебе о трагическом прошлом нашей страны. Я призываю все молодое поколение нашей страны, нашей области не забывать, какой ценой досталась эта победа», — сказала председатель регионального совета общероссийского общественного движения «Поисковое движение России» в Архангельской области Елена Недзвецкая.

Память всех, кто не вернулся с Великой Отечественной войны, почтили минутой молчания, возложили к монументу Победы цветы и гирлянду, зажгли поминальные свечи.

Добавим, к всероссийской акции присоединились все муниципальные образования области.

Напомним, в годы Великой Отечественной войны через Архангельск проходил основной маршрут поставок стратегических грузов в СССР. Порт принял и разгрузил более 330 советских и иностранных судов со стратегическими грузами. Из города на фронт шли: лес, миномёты, огнемёты, аэросани.

Бесперебойную работу Беломорской флотилии, созданную здесь в начале войны, обеспечили архангельские судоремонтники, оперативно возвращавшие военные суда на фронт после ремонта. Архангельские лесозаводы также внесли посильный вклад в Победу, поставляя на фронт детали самолетов, ружейные заготовки, лыжи и многое другое.

Массированным бомбардировкам Архангельск подвергся в 1942−43 годах. Всего в годы войны Архангельск потерял 113 тысяч жителей из двухсот. 38 тысяч северян умерли от голода. По числу умерших в годы войны среди мирного населения Архангельск оказался на втором месте после блокадного Ленинграда.

В 2009 году Архангельску было присвоено почетное звание Город воинской славы.

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