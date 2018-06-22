Ярославль, 22 июня, 2018, 11:57 — ИА Регнум. С просьбой оказать помощь в предоставлении помещения под съемочный павильон к губернатору Ярославской области обратился основатель компании «Ярсинема» Юрий Ваксман, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Ярославль — излюбленное место для работы киногрупп, ежегодно на территории города и области снимается 10−12 проектов. Как правило, съемки ведутся на природе или на улицах исторического центра, специального павильона в Ярославской области нет. В связи с этим основатель компании «Ярсинема» Юрий Ваксман на встрече с губернатором Ярославской области Дмитрием Мироновым попросил помочь с помещением для этих целей.

«Бывает, здания подолгу не продаются, потому что находятся на окраине города, таких довольно много, они стоят закрытыми. Мы просим старый дом, возможно, какое-то промышленное здание, чтобы фундаменты не были разрушены, чтобы много денег не пришлось вкладывать. Сейчас такие варианты подбираются», — рассказал Юрий Ваксман корреспонденту ИА REGNUM.

По его словам, в настоящее время в Ярославле работают три съемочные группы, скоро приедут еще две.