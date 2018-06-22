Курган, 22 июня, 2018, 12:13 — ИА Регнум. В Зауралье с июля 2018 года произойдёт переход всех лечебных учреждений области на принципы «открытой реанимации». Об особенностях нововведения корреспонденту ИА REGNUM сообщила главный врач Курганского областного перинатального центра Татьяна Осина.

Perinatal45.ru Посещение Владимиром Путиным «Курганского областного перинатального центра»

Напомним, в 2016 году в ходе на Прямой линии с президентом Владимиром Путиным известный актёр и глава благотворительного фонда Константин Хабенский поднял проблему присутствия родителей в реанимационных палатах вместе с детьми. Потом появилась законодательная норма, которую давно ждали, закреплённая проектом «Открытая реанимация». Курганский областной перинатальный центр и Курганская детская областная клиническая больница им. Красного Креста в числе первых лечебных учреждений России воплотили данный проект жизнь. И успешно: их опыт перенимают медики из других регионов страны.

Отделение интенсивной терапии новорождённых Курганского областного перинатального центра почти два года принимает в стационар матерей вместе с грудными детьми. Только в 2017 году здесь 47 женщин неотрывно следили за состоянием своего тяжело больного ребёнка, находясь в непосредственной близости от него. «Открытая реанимация» — это одна спасательная команда единомышленников, состоящая из медиков и родственников тяжелобольного пациента, считают здесь.

«Обычно к нам доставляют младенцев реанимационные бригады со всей Курганской области. Также переводятся мамы непосредственно из нашего центра, в основном с грудничками, у которых экстремально низкая масса тела. Мамам, не проживающим в Кургане, из других городов и сельских территорий области, ранее доступ к больному малютке был затруднён. Не только потому что не позволяли санитарные нормы и правила, но и по финансовым причинам тоже. Сейчас мам грудничков госпитализируют вместе с ребёнком и это трудно переоценить. Помимо душевного спокойствия, которые женщины у нас здесь обретают, идёт ещё и воспитание материнской доминанты. Действует школа для мам, где наши медсёстры обучают родительниц уходу за больным грудничком, его кормлению, сцеживанию молока, гигиене», — поясняет главный врач Курганского перинатального центра Татьяна Осина.

Для матерей или иных законных представителей детей в перинатальном центре созданы четыре комфортабельные палаты с холодильниками, телевизорами, микроволновыми печами для разогрева пищи. С «госпитализированными» родителями проводится предварительная работа по правилам поведения и соблюдения санитарных норм в реанимационном зале: без инструктажа никого не допустят в отделение интенсивной терапии.

«Отдельно хотела бы отметить работу группы наших психологов. Для большинства мам отделение реанимации воспринимается как переломное место между жизнью и смертью. Они находятся в ситуации угрозы потери ребёнка. Это как реальная угроза собственной жизни. Плюс постоянный доступ к малышу, который в опасности. Снятие состояния тревоги, внушение уверенности в благополучный исход — это трудная, практически ювелирная работа, которую наши специалисты-психологи проводят ежедневно», — отмечает Татьяна Осина.

Огромный плюс в «открытой реанимации» главный врач Курганского областного перинатального центра находит в непосредственном и тесном контакте родителей с медперсоналом. Ведь отсутствие всеобъемлющей, полной информации часто приводит к тому, что родители оказываются не в состоянии адекватно воспринимать происходящее с их тяжелобольным ребёнком и успешно заботиться о нём. «Открытая реанимация» снимает этот барьер.

«Иногда первой реакцией женщины на преждевременные роды, перевод ребенка в отделение реанимации является агрессия. Такие мамы начинают обвинять медиков в несчастье, приписывать несуществующие события о состоянии ребенка. Появляются дикие выдумки в социальных сетях. И такая реакция естественна. Её надо понять и помочь женщине выйти из стресса. Только спокойное, доброжелательное и внимательное отношение всего персонала реанимации к матери, несмотря на все ее эмоциональные выпады, поможет ей быстрее прийти в себя и адекватно воспринимать реальность», — считает главный врач центра Татьяна Осина.

Кроме того, отмечает она, тесная коммуникация «открытой реанимации» исключает конфликты, недопонимание и кривотолки. Родственники больного воочию видят, что медики прилагают все усилия для выздоровления маленького пациента. Персонал более чётко и ответственно работает в присутствии матерей, несёт дополнительную ответственность и становится сопричастными к состоянию и даже судьбе детей. Так рождается команда единомышленников-спасателей, которые открыты и честны друг с другом перед угрозой смерти человека, только появившегося на свет.

«Не буду говорить громких слов. Но мы все — мамы и медики — становимся одной семьёй на момент спасения детей. И потом, после выписки малюток, продолжаем дружить. Мамы приходят потом к нам за советом, ведь мы друг другу уже не посторонние люди», — итожит Татьяна Осина.

В департаменте здравоохранения Курганской области отмечают, что опыт Курганского областного перинатального центра и Курганской областной детской клинической больницы имени Красного Креста по внедрению проекта «Открытая реанимация» изучался медиками Зауралья в течение года. Медперсонал и техническая база отделений интенсивной терапии Курганской области уверенно приступают к работе по принципам «открытой реанимации» с 1 июля 2018 года.