«Открытая реанимация»: когда медики и родители — один спасительный круг
Курган, 22 июня, 2018, 12:13 — ИА Регнум. В Зауралье с июля 2018 года произойдёт переход всех лечебных учреждений области на принципы «открытой реанимации». Об особенностях нововведения корреспонденту ИА REGNUM сообщила главный врач Курганского областного перинатального центра Татьяна Осина.
Напомним, в 2016 году в ходе на Прямой линии с президентом Владимиром Путиным известный актёр и глава благотворительного фонда Константин Хабенский поднял проблему присутствия родителей в реанимационных палатах вместе с детьми. Потом появилась законодательная норма, которую давно ждали, закреплённая проектом «Открытая реанимация». Курганский областной перинатальный центр и Курганская детская областная клиническая больница им. Красного Креста в числе первых лечебных учреждений России воплотили данный проект жизнь. И успешно: их опыт перенимают медики из других регионов страны.
Отделение интенсивной терапии новорождённых Курганского областного перинатального центра почти два года принимает в стационар матерей вместе с грудными детьми. Только в 2017 году здесь 47 женщин неотрывно следили за состоянием своего тяжело больного ребёнка, находясь в непосредственной близости от него. «Открытая реанимация» — это одна спасательная команда единомышленников, состоящая из медиков и родственников тяжелобольного пациента, считают здесь.
«Обычно к нам доставляют младенцев реанимационные бригады со всей Курганской области. Также переводятся мамы непосредственно из нашего центра, в основном с грудничками, у которых экстремально низкая масса тела. Мамам, не проживающим в Кургане, из других городов и сельских территорий области, ранее доступ к больному малютке был затруднён. Не только потому что не позволяли санитарные нормы и правила, но и по финансовым причинам тоже. Сейчас мам грудничков госпитализируют вместе с ребёнком и это трудно переоценить. Помимо душевного спокойствия, которые женщины у нас здесь обретают, идёт ещё и воспитание материнской доминанты. Действует школа для мам, где наши медсёстры обучают родительниц уходу за больным грудничком, его кормлению, сцеживанию молока, гигиене», — поясняет главный врач Курганского перинатального центра Татьяна Осина.
Для матерей или иных законных представителей детей в перинатальном центре созданы четыре комфортабельные палаты с холодильниками, телевизорами, микроволновыми печами для разогрева пищи. С «госпитализированными» родителями проводится предварительная работа по правилам поведения и соблюдения санитарных норм в реанимационном зале: без инструктажа никого не допустят в отделение интенсивной терапии.
«Отдельно хотела бы отметить работу группы наших психологов. Для большинства мам отделение реанимации воспринимается как переломное место между жизнью и смертью. Они находятся в ситуации угрозы потери ребёнка. Это как реальная угроза собственной жизни. Плюс постоянный доступ к малышу, который в опасности. Снятие состояния тревоги, внушение уверенности в благополучный исход — это трудная, практически ювелирная работа, которую наши специалисты-психологи проводят ежедневно», — отмечает Татьяна Осина.
Огромный плюс в «открытой реанимации» главный врач Курганского областного перинатального центра находит в непосредственном и тесном контакте родителей с медперсоналом. Ведь отсутствие всеобъемлющей, полной информации часто приводит к тому, что родители оказываются не в состоянии адекватно воспринимать происходящее с их тяжелобольным ребёнком и успешно заботиться о нём. «Открытая реанимация» снимает этот барьер.
«Иногда первой реакцией женщины на преждевременные роды, перевод ребенка в отделение реанимации является агрессия. Такие мамы начинают обвинять медиков в несчастье, приписывать несуществующие события о состоянии ребенка. Появляются дикие выдумки в социальных сетях. И такая реакция естественна. Её надо понять и помочь женщине выйти из стресса. Только спокойное, доброжелательное и внимательное отношение всего персонала реанимации к матери, несмотря на все ее эмоциональные выпады, поможет ей быстрее прийти в себя и адекватно воспринимать реальность», — считает главный врач центра Татьяна Осина.
Кроме того, отмечает она, тесная коммуникация «открытой реанимации» исключает конфликты, недопонимание и кривотолки. Родственники больного воочию видят, что медики прилагают все усилия для выздоровления маленького пациента. Персонал более чётко и ответственно работает в присутствии матерей, несёт дополнительную ответственность и становится сопричастными к состоянию и даже судьбе детей. Так рождается команда единомышленников-спасателей, которые открыты и честны друг с другом перед угрозой смерти человека, только появившегося на свет.
«Не буду говорить громких слов. Но мы все — мамы и медики — становимся одной семьёй на момент спасения детей. И потом, после выписки малюток, продолжаем дружить. Мамы приходят потом к нам за советом, ведь мы друг другу уже не посторонние люди», — итожит Татьяна Осина.
В департаменте здравоохранения Курганской области отмечают, что опыт Курганского областного перинатального центра и Курганской областной детской клинической больницы имени Красного Креста по внедрению проекта «Открытая реанимация» изучался медиками Зауралья в течение года. Медперсонал и техническая база отделений интенсивной терапии Курганской области уверенно приступают к работе по принципам «открытой реанимации» с 1 июля 2018 года.