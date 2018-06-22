Воронеж, 22 июня, 2018, 11:51 — ИА Регнум. В Воронеже 22 июня, в День памяти и скорби, состоялась церемония возложения венков к могиле Неизвестного солдата на площади Победы. В возложении венков принял участие врио губернатора Александр Гусев, сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области. Вместе с главой области в колонне также прошли вице-президент по транспортной авиации ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация», генеральный директор ПАО «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина» Алексей Рогозин, который находится в Воронеже с визитом, представители исполнительной и законодательной власти региона. В церемонии приняли участие ветераны, общественники.

Управление по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области Вечный огонь у могилы Неизвестного Солдата в Воронеже

Под звуки военного оркестра колонны подошли к мемориалу и возложили венки и цветы. Затем почетный караул произвел оружейный салют. С первым залпом салюта военный оркестр исполнил Государственный гимн Российской Федерации.

22 июня 1941 год немецкая армия вторглась на территорию СССР, и началась Великая Отечественная война, в которой погибли около 27 миллионов советских граждан. С 7 июля 1942 года по 25 января 1943 года в фашистской оккупации находилась правобережная часть Воронежа. За годы войны на фронт отправились 600 тыс. воронежцев, 300 тысяч из них домой не вернулись. 365 воронежцев стали Героями Советского Союза, 79 — полными кавалерами ордена Славы.